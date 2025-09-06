Retour à l’OM - Aubameyang : Un gros malaise annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur que ce soit en sélection d’Algérie ou avec l’OM où il peine à se montrer décisif en ce début de saison, Amine Gouiri n’est pas au mieux. Et le journaliste Nabil Djellit y voit notamment un lien avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang cet été du côté de l’OM.

Si précieux en deuxième partie de saison dernière à la point de l’attaque de l’OM (10 buts, 3 passes décisives), Amine Gouiri (25 ans) a beaucoup de mal à se montrer aussi impactant depuis la reprise. Il faut dire que l’OM lui a mis un nouveau concurrent de taille dans les pattes en bouclant le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang, et cela semble se ressentir dans le niveau global affiché par Gouiri, même avec la sélection algérienne.

« Il voit revenir Aubameyang… » Alors que l’Algérie est finalement venue à bout du Botswana (3-1) au terme d’une performance décevante, le journaliste Nabil Djellit a évoqué le cas Gouiri sur son compte X : « Gouiri sale séquence. A l'OM, il voit revenir Aubameyang. Avec l'Algérie, il voit Bounedjah coller un doublé... On sent un joueur en manque de confiance. Il lui faut un but déclic... », constate Djellit.