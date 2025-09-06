Retour à l’OM - Aubameyang : Un gros malaise annoncé !

Actuellement dans le dur que ce soit en sélection d’Algérie ou avec l’OM où il peine à se montrer décisif en ce début de saison, Amine Gouiri n’est pas au mieux. Et le journaliste Nabil Djellit y voit notamment un lien avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang cet été du côté de l’OM.
Si précieux en deuxième partie de saison dernière à la point de l’attaque de l’OM (10 buts, 3 passes décisives), Amine Gouiri (25 ans) a beaucoup de mal à se montrer aussi impactant depuis la reprise. Il faut dire que l’OM lui a mis un nouveau concurrent de taille dans les pattes en bouclant le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang, et cela semble se ressentir dans le niveau global affiché par Gouiri, même avec la sélection algérienne.
« Il voit revenir Aubameyang… »
Alors que l’Algérie est finalement venue à bout du Botswana (3-1) au terme d’une performance décevante, le journaliste Nabil Djellit a évoqué le cas Gouiri sur son compte X : « Gouiri sale séquence. A l'OM, il voit revenir Aubameyang. Avec l'Algérie, il voit Bounedjah coller un doublé... On sent un joueur en manque de confiance. Il lui faut un but déclic... », constate Djellit.
« Gouiri en manque de confiance »
« L'Algérie a frisé la correctionnelle contre le Botswana. Toujours aussi fébrile en défense... Gouiri en manque de confiance. Amoura au-dessus du lot. Un manque de sérénité chez les Fennecs. Petkovic doit corriger des choses... », poursuit Nabil Djellit sur le buteur algérien de l’OM.