OM : «Il voulait sa tête», la grosse révélation sur Longoria !

Lundi dernier, le président de l’OM, Pablo Longoria, était de retour aux affaires. Suspendu pendant 15 rencontres, le dirigeant espagnol a participé à un conseil d’administration de la LFP, et a serré la main de Vincent Labrune. Une situation étonnante pour les témoins présents sur place, étant donné que le président marseillais a tenté de faire tomber le président de l’instance.
Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG au Vélodrome. Pour Pablo Longoria, la semaine a commencé très fort avec dès le lundi, une éprouvante réunion au sein du conseil d’administration de la LFP comme le rapporte l’Equipe.
Longoria a tapé dans la main de Labrune...
De retour de suspension (Longoria a été suspendu pour 15 matchs après avoir accusé la Ligue de corruption), le président de l’OM a donc assisté à cette réunion au sommet où figuraient notamment plusieurs dirigeants de clubs français. Comme l’indique l’Equipe ce samedi, nombreux d’entre eux ont été surpris de voir Pablo Longoria taper dans le dos du président de la LFP Vincent Labrune.
...Quelques jours après avoir tenté de l’évincer
Et pour cause, quelques jours en arrière, le président de l’OM « voulait la tête » du président de l’instance selon le quotidien sportif. Pablo Longoria a participé à un « putsch » à l’encontre de Vincent Labrune avec notamment Joseph Oughourlian (RC Lens), mais qui n’a pas fonctionné, faute d’alliés.