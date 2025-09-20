OM : «Il voulait sa tête», la grosse révélation sur Longoria !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi dernier, le président de l’OM, Pablo Longoria, était de retour aux affaires. Suspendu pendant 15 rencontres, le dirigeant espagnol a participé à un conseil d’administration de la LFP, et a serré la main de Vincent Labrune. Une situation étonnante pour les témoins présents sur place, étant donné que le président marseillais a tenté de faire tomber le président de l’instance.

Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG au Vélodrome. Pour Pablo Longoria, la semaine a commencé très fort avec dès le lundi, une éprouvante réunion au sein du conseil d’administration de la LFP comme le rapporte l’Equipe.

Longoria a tapé dans la main de Labrune... De retour de suspension (Longoria a été suspendu pour 15 matchs après avoir accusé la Ligue de corruption), le président de l’OM a donc assisté à cette réunion au sommet où figuraient notamment plusieurs dirigeants de clubs français. Comme l’indique l’Equipe ce samedi, nombreux d’entre eux ont été surpris de voir Pablo Longoria taper dans le dos du président de la LFP Vincent Labrune.