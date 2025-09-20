OM : Une signature «exceptionnelle» est annoncée 

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille a frappé fort lors du dernier mercato estival, en bouclant douze arrivées de poids. Un recrutement ambitieux qui illustre la volonté du club d’accompagner Roberto De Zerbi dans son projet. Pour le 10Sport.com, Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto de Zerbi, a analysé cette stratégie et s’est arrêté sur le cas Benjamin Pavard.

Une nouvelle fois, l’OM a connu un mercato dense et ambitieux. Douze joueurs sont venus renforcer l’effectif phocéen, dessinant les contours d’un groupe renouvelé en profondeur autour des idées de Roberto De Zerbi. Parmi eux, on retrouve CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Igor Paixão, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang.

« L'un des meilleurs directeurs sportifs d’Europe » Auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi, Salim Lamrani a fait le bilan de cet été agité à l’OM. « Medhi Benatia a une nouvelle fois confirmé qu’il était l’un des meilleurs directeurs sportifs d’Europe, avec l’arrivée de joueurs en fin de contrat fortement courtisés comme CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Pierre-Emerick Aubameyang » a-t-il déclaré au 10Sport.com.