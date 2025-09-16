Clash avec Véronique Rabiot : L’OM en remet une couche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très à charge contre l'OM après la mise à l'écart de son fils en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe, Véronique Rabiot n'avait pas hésité à clasher à tout-va. Medhi Benatia se livre ce mardi sur les coulisses du départ de Rabiot, et le directeur sportif de l'OM en profite pour évoquer les sorties médiatiques très remarquées de sa mère...

La belle idylle entre l'OM et Adrien Rabiot a viré au fiasco le 15 août dernier après la défaite à Rennes (1-0), lorsque l'ancien joueur du PSG s'était battu dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. Le joueur avait ensuite été placé sur la liste des transferts et s'est subitement retrouvé avec le statut d'indésirable, un traitement qui n'a pas du tout été accepté par sa mère, Véronique Rabiot. Cette dernière n'avait pas hésité à attaquer les dirigeants de l'OM.

Les dirigeants de l'OM clashés par le clan Rabiot Quelques jours plus tard, au micro de RTL, la mère et agent d'Adrien Rabiot s'était lâchée : « Longoria et Benatia ont un costume trop grand pour eux. Ils ne sont pas à leur place, ils n’ont pas le profil du poste, ils sont dévorés par leur orgueil. Ils sont aussi dépassés par leurs émotions, on l’a déjà vu d’ailleurs. Qui a été suspendu l'an dernier ? Qui nuit vraiment au club ? Ils mentent et se servent de cette excuse pour mettre Adrien dehors », lâchait Véronique Rabiot.