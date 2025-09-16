L’OM boucle un transfert pour le Real Madrid, l’annonce surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

31M€ environ, bonus compris. Voici l’investissement conséquent que l’OM a accepté de faire il y a un an afin d’attirer Mason Greenwood au sein de son vestiaire. Cadre de l’équipe de Roberto De Zerbi, le meilleur buteur marseillais de la saison dernière est attendu au tournant par Mamadou Niang ce mardi soir pour le choc face au Real Madrid.

Pour lancer le nouveau projet sportif autour de Roberto De Zerbi, le comité de directeur de l’OM faisait le choix de relancer Mason Greenwood, persona non grata à Manchester United en raison de ses actes violents et d’agression sexuelle envers sa compagne Harriet Robson. Les dirigeants marseillais investissaient 31,6M€ pour s’offrir les services de l’enfant de l’académie des Red Devils.

«Il a été recruté pour ce genre d'événements» Pour sa première saison en Ligue 1, Mason Greenwood a inscrit 21 buts, faisant de lui le joueur le plus décisif du championnat ex-aequo avec Ousmane Dembélé. Cependant, le fait qu’il disparaisse dans certains grands rendez-vous lui a été reproché par moments par le passé. Avec le déplacement sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions ce mardi soir, Mamadou Niang en attend beaucoup de l’attaquant anglais de 23 ans. « C'est celui que j'attends le plus sur ce choc, avec Benjamin Pavard derrière. Il a été recruté pour ce genre d'événements ».