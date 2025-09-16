L’OM boucle un transfert pour le Real Madrid, l’annonce surprise !

31M€ environ, bonus compris. Voici l’investissement conséquent que l’OM a accepté de faire il y a un an afin d’attirer Mason Greenwood au sein de son vestiaire. Cadre de l’équipe de Roberto De Zerbi, le meilleur buteur marseillais de la saison dernière est attendu au tournant par Mamadou Niang ce mardi soir pour le choc face au Real Madrid.
Pour lancer le nouveau projet sportif autour de Roberto De Zerbi, le comité de directeur de l’OM faisait le choix de relancer Mason Greenwood, persona non grata à Manchester United en raison de ses actes violents et d’agression sexuelle envers sa compagne Harriet Robson. Les dirigeants marseillais investissaient 31,6M€ pour s’offrir les services de l’enfant de l’académie des Red Devils.
«Il a été recruté pour ce genre d'événements»
Pour sa première saison en Ligue 1, Mason Greenwood a inscrit 21 buts, faisant de lui le joueur le plus décisif du championnat ex-aequo avec Ousmane Dembélé. Cependant, le fait qu’il disparaisse dans certains grands rendez-vous lui a été reproché par moments par le passé. Avec le déplacement sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions ce mardi soir, Mamadou Niang en attend beaucoup de l’attaquant anglais de 23 ans. « C'est celui que j'attends le plus sur ce choc, avec Benjamin Pavard derrière. Il a été recruté pour ce genre d'événements ».
«Certains grands joueurs peuvent se permettre de ne pas faire la course, mais pas à l'OM»
Au détour d’une conversation avec L’Équipe, l’ancien buteur de l’OM aux 100 buts marqués pour le club phocéen s’est attardé sur un aspect du jeu de Mason Greenwood qui lui est préjudiciable. Encore plus en raison de l’environnement dans lequel il se trouve à Marseille. « J'ai évolué à son poste, je connais cela, on peut comprendre qu'il soit fatigué, le repli défensif est usant, cela te demande beaucoup d'énergie. Mais tu dois travailler plus en termes de répétition des efforts. Certains grands joueurs peuvent se permettre de ne pas faire la course, mais pas à l'OM ».