OM : La décision choc avant le Real Madrid !

Une séance de dernière minute non pas à Madrid, mais à Marseille. Lundi matin, le groupe de Roberto De Zerbi s’est entraîné à la Commanderie avant de prendre le chemin de la capitale espagnole dans le cadre du choc contre le Real Madrid en Ligue des champions. Leonardo Balerdi a vidé son sac sur ce sujet lors du point presse.

Lundi, la délégation de l’OM a pris l’avion pour rallier la capitale espagnole. Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille signera son retour en Ligue des champions après trois ans d’absence en se mesurant au Real Madrid, club aux 15 couronnes européennes dans cette compétition. Le staff technique de Roberto De Zerbi a pris une décision pour le moins inattendue et inhabituelle en marge de cette rencontre au sommet.

L’OM ne s’est pas entraîné à Madrid… mais à Marseille ! Alors que les équipes visiteuses se rendent en général bien en amont dans la ville de la confrontation en Ligue des champions, le club marseillais a pris la décision de retarder le décollage pour une surprise de dernière minute… un entraînement matinal à la Commanderie. Le contrepied parfait pour réserver une mauvaise surprise au Real Madrid ?