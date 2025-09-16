L’OM annonce une folie au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À quelques minutes du coup d’envoi, Medhi Benatia a donné son ressenti avant la rencontre de Ligue des champions entre l’OM et le Real Madrid. Le directeur du football marseillais a eu l’impression d’être au Stade Vélodrome au moment où les gardiens madrilènes sont sortis s’échauffer et a affiché les ambitions des Olympiens, qui ne sont « pas venus pour défendre ».

Ce mardi, l’OM débutait sa campagne de Ligue des champions par un déplacement sur la pelouse du Real Madrid. 4 000 supporters marseillais se sont rendus au Santiago Bernabéu et comme l’a confié Medhi Benatia au micro de Canal+, ils ont su se faire entendre.

« Ça a fait un bruit, on aurait dit qu’on était au Vélodrome » « C’est un mélange de tout. Il y a un peu de fierté, un peu d’excitation aussi. On doit être fier. Quand je vois les supporters, les gardiens de but du Real sont sortis, ça a fait un bruit, on aurait dit qu’on était au Vélodrome, ils ont sifflé. C’est beau de se sentir comme ça accompagné partout, c’est ce qu’on a communiqué aux joueurs. Il faut être capable de faire un grand match, c’est un grand rendez-vous. C’est beau de commencer avec le Real Madrid. Forcément, il y a beaucoup d’envie de bien faire », a déclaré le directeur du football de l’OM.