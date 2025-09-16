L’OM annonce une folie au Real Madrid !

À quelques minutes du coup d’envoi, Medhi Benatia a donné son ressenti avant la rencontre de Ligue des champions entre l’OM et le Real Madrid. Le directeur du football marseillais a eu l’impression d’être au Stade Vélodrome au moment où les gardiens madrilènes sont sortis s’échauffer et a affiché les ambitions des Olympiens, qui ne sont « pas venus pour défendre ».
Ce mardi, l’OM débutait sa campagne de Ligue des champions par un déplacement sur la pelouse du Real Madrid. 4 000 supporters marseillais se sont rendus au Santiago Bernabéu et comme l’a confié Medhi Benatia au micro de Canal+, ils ont su se faire entendre.
« Ça a fait un bruit, on aurait dit qu’on était au Vélodrome »
« C’est un mélange de tout. Il y a un peu de fierté, un peu d’excitation aussi. On doit être fier. Quand je vois les supporters, les gardiens de but du Real sont sortis, ça a fait un bruit, on aurait dit qu’on était au Vélodrome, ils ont sifflé. C’est beau de se sentir comme ça accompagné partout, c’est ce qu’on a communiqué aux joueurs. Il faut être capable de faire un grand match, c’est un grand rendez-vous. C’est beau de commencer avec le Real Madrid. Forcément, il y a beaucoup d’envie de bien faire », a déclaré le directeur du football de l’OM.
« S’il faut aller chercher jusqu’à leur surface, on ira les presser »
À propos des ambitions des Olympiens contre le Real Madrid, Medhi Bernatia a ajouté : « On y va pour faire un grand match, pour les faire déjouer. Comme j’ai dit au tirage, on y va avec beaucoup d’humilité. Tu joues peut-être contre une des meilleures équipes du monde, si ce n’est la meilleure, donc il faut la respecter. Mais quand on a le ballon, il faut essayer de mettre en place ce qu’on sait faire, ce qu’on a travaillé. Sur le onze type, il y a quand même cinq anciens, c’est un petit peu les mêmes bases que l’on essaye de reproduire. Ça doit se voir aujourd’hui. On a vraiment envie à la récupération du ballon de poser nos idées, jouer, parce qu’on n'est pas venu pour faire que défendre. S’il faut aller chercher jusqu’à leur surface, on ira les presser, c’est ce que le coach a demandé. Il faut de la personnalité pour faire ça ici dans ce stade. J’espère qu’on ne manquera pas de personnalité et d’envie. Le plus important c’est de les regarder droit dans les yeux. »