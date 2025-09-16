Gros bouleversement à l’OM : McCourt prend une décision radicale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a renouvelé une grande partie de son secteur défensif durant le mercato estival, un besoin qui avait été ciblé très tôt durant l'été par les dirigeants du club phocéen. Medhi Benatia avoue d'ailleurs que Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM, avait lui aussi ciblé ce manque lors d'une réunion.

Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri, Timothy Weah... L'OM a recruté un nombre important de nouveaux défenseurs cet été. Dans un large entretien accordé au Monde ce mardi, Medhi Benatia lâche une grosse confidence à ce sujet et avoue que le secteur défensif a rapidement été considéré comme la priorité absolue du mercato, et notamment par Frank McCourt, le propriétaire de l'OM. Ce dernier avait, en compagnie de Pablo Longoria et Benatia, validé un gros bouleversement dans ce secteur.

« Avec McCourt, on a pointé le renfort de la ligne défensive comme une priorité » « Depuis le premier jour de la réflexion, aux États-Unis avec Frank McCourt, Pablo et le coach, on a pointé le renfort de la ligne défensive comme une priorité. L’autre était de garder des joueurs comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot : continuer à se renforcer et ne pas vendre nos meilleurs éléments », confie Medhi Benatia à ce sujet.