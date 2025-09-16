Adrien Rabiot : Il confirme la bagarre à l’OM !

Présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de Bologne, qu’il a rejoint en provenance de l’OM, Jonathan Rowe est revenu sur l’incident qui l’a opposé à Adrien Rabiot. L’Anglais a confirmé qu’il s’était passé quelque chose dans les vestiaires, mais a assuré qu’il n’y avait pas rancœur entre eux.
Après Adrien Rabiot la semaine dernière, Jonathan Rowe est lui aussi revenu sur leur altercation dans les vestiaires à Rennes, après la défaite de l’OM (1-0) pour le compte de la première journée de Ligue 1. Un incident après lequel le club les avait écartés du groupe, avant de les transférer dans les derniers jours du mercato.
« Il y a certainement eu quelque chose dans les vestiaires »
« Il y a certainement eu quelque chose dans les vestiaires. J'ai choisi de ne plus en parler pour aller de l'avant et m'améliorer en tant que joueur », a déclaré Jonathan Rowe ce mardi en conférence de presse, lors de sa présentation en tant que nouveau joueur de Bologne.
« Il n'y a pas de rancœur entre nous »
Toutefois, comme l’avait également assuré Adrien Rabiot, tout va bien entre les deux anciens joueurs de l’OM désormais : « Maintenant, tout va bien avec lui, il n'y a pas de rancœur entre nous, ce sont des choses qui peuvent arriver dans un vestiaire et qui devraient y rester, mais parfois elles ressortent. Nous nous sommes serrés la main. Cela arrive quand tout le monde veut le bien de l'équipe. »