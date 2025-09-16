Adrien Rabiot : Il confirme la bagarre à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de Bologne, qu’il a rejoint en provenance de l’OM, Jonathan Rowe est revenu sur l’incident qui l’a opposé à Adrien Rabiot. L’Anglais a confirmé qu’il s’était passé quelque chose dans les vestiaires, mais a assuré qu’il n’y avait pas rancœur entre eux.

Après Adrien Rabiot la semaine dernière, Jonathan Rowe est lui aussi revenu sur leur altercation dans les vestiaires à Rennes, après la défaite de l’OM (1-0) pour le compte de la première journée de Ligue 1. Un incident après lequel le club les avait écartés du groupe, avant de les transférer dans les derniers jours du mercato.

« Il y a certainement eu quelque chose dans les vestiaires » « Il y a certainement eu quelque chose dans les vestiaires. J'ai choisi de ne plus en parler pour aller de l'avant et m'améliorer en tant que joueur », a déclaré Jonathan Rowe ce mardi en conférence de presse, lors de sa présentation en tant que nouveau joueur de Bologne.