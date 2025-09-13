OM : Adrien Rabiot sort du silence et prévient Jonathan Rowe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ironie du calendrier de Serie A, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe vont se retrouver dimanche à l'occasion du match entre l'AC Milan et Bologne à San Siro. Des retrouvailles très attendues quelques semaines après leur bagarre qui avait précipité leur départ de l'OM. Mais Rabiot minimise les faits et affiche sa joie de recroiser son ancien coéquipier à Marseille.

Placés sur la liste des transferts après leur bagarre dans les vestiaires à Rennes, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont quitté l'OM pour s'engager respectivement à Bologne et l'AC Milan. Et comme le football peut parfois être taquin, le prochain match à San Siro oppose justement ces deux clubs. Mais Adrien Rabiot assure que tout va bien avec son ancien coéquipier.

Rabiot balance sur ses retrouvailles avec Rowe « Les supporters de l'OM m'ont toujours bien traité, j'ai partagé avec eux une saison intense, j'ai vécu de belles choses. Avec Rowe, rien de spécial, nous nous sommes écrits après les signatures avec Bologne et Milan pour nous souhaiter bonne chance et nous dire que nous nous reverrions à San Siro. Ce sera aussi agréable de le revoir, c'est un bon gars. Ce qui s'est passé est une affaire de vestiaire, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais cela n'a pas changé ma relation avec lui », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.