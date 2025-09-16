OM : Attendu au Real Madrid, il passe sa nuit en garde à vue !

L’Olympique de Marseille est attendu au Santiago Bernabeu ce mardi pour son entrée en lice de la saison régulière de Ligue des champions. L’occasion pour L’Équipe de récolter les propos de joueurs de la dernière équipe de l’OM à s’être frottée au Real Madrid en 2009. Avec une histoire carcérale pour le moins improbable.
Le 30 septembre 2009, le Real Madrid recevait l’OM en phase de poules de la Ligue des champions. Une rencontre aisément remportée par les Merengue sur le score de 3 buts à 0 après l’exclusion de Souleymane Diawara en raison d’un tacle rugueux sur Cristiano Ronaldo qui l’écartait des terrains pendant deux mois.
«Une personne du club est venue nous expliquer qu'il avait passé la nuit en garde à vue et tout à coup il est arrivé»
Avant de décoller pour Madrid, le groupe de l’OM avait eu un imprévu à Marignane… à cause de Souleymane Diawara comme le raconte Mathieu Valbuena. « C'était une ambiance bizarre. On était tous à l'Aviation générale à attendre ''Souley''. Au début, personne ne s'inquiétait vraiment parce qu'il était parfois en retard mais les minutes passaient, on se posait des questions. Une personne du club est venue nous expliquer qu'il avait passé la nuit en garde à vue et tout à coup il est arrivé ».
«Ce n'était pas une nuit, plutôt quatre ou cinq heures en cellule !»
L’ancien international français affirme à L’Équipe que le défenseur sénégalais n’était pas resté muet très longtemps sur cette histoire de garde à vue. « Il a fait profil bas, mais bon, ''Souley'' est nature peinture, il nous a vite raconté. Le coach ne voulait pas qu'on tourne en rond avec cette affaire, on a vite évacué ». Souleymane Diawara est revenu sur cet épisode pour le quotidien sportif en faisant passer le message suivant après avoir rigolé. « Ce n'était pas une nuit, plutôt quatre ou cinq heures en cellule ! Un défaut de permis, ce n'était pas très grave ».