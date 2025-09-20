De Zerbi veut quitter Marseille, l’OM confirme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que la saison a débuté depuis peu de temps, Roberto De Zerbi souhaite déjà quitter Marseille. A l’instar de la saison précédente, le tacticien italien souhaite amener l’OM à Rome le temps d’un stage de préparation. Cette solution ayant porté ses fruits il y a plusieurs mois, le club phocéen a validé cette demande.

Des prochains jours importants attendent l’OM. Ce dimanche soir, Marseille accueille le PSG au Vélodrome pour le Classique. Mais après cette semaine ponctuée par deux gros chocs, le club phocéen va pouvoir prendre de l’air. Par le biais d’un communiqué officiel publié ce samedi, l’OM a annoncé que Roberto De Zerbi et ses hommes iront effectuer un stage à Rome, comme lors de la saison dernière.

L’OM va débarquer à Rome « Après le succès du stage de cohésion à Rome la saison dernière, le club a décidé de renouveler l’expérience. L’équipe repart dans la capitale italienne pour quelques jours de travail collectif à partir de lundi prochain, mêlant entraînements, ateliers en groupe et moments de vie », peut-on lire au sein de ce communiqué.