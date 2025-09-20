OM-PSG : La trahison avec Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, l’OM espère réaliser un énorme coup avec la réception du PSG. Un match sans doute particulier pour le directeur du football marseillais Medhi Benatia. Devenu une figure très importante du club phocéen, le dirigeant marocain apprécie énormément le système parisien, et échange beaucoup avec un certain Ousmane Dembélé.

Le Classique approche à grands pas. Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG, invaincu cette saison, au Vélodrome. Après une bonne prestation face au Real Madrid en Ligue des Champions malgré la défaite (2-1), Marseille veut croire à un exploit face à l’ennemi de la capitale.

Benatia apprécie Nasser Al-Khelaïfi... Ce choc entre les deux rivaux est toujours particulier pour Medhi Benatia. Avant de prendre poste à la direction du football à l’OM, l’ancien défenseur central est souvent apparu dans les travées du Parc des Princes. Comme l’indique l’Equipe, le Marocain apprécie beaucoup le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, et réciproquement.