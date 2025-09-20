OM-PSG : La trahison avec Ousmane Dembélé !

Ce dimanche, l’OM espère réaliser un énorme coup avec la réception du PSG. Un match sans doute particulier pour le directeur du football marseillais Medhi Benatia. Devenu une figure très importante du club phocéen, le dirigeant marocain apprécie énormément le système parisien, et échange beaucoup avec un certain Ousmane Dembélé.
Le Classique approche à grands pas. Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG, invaincu cette saison, au Vélodrome. Après une bonne prestation face au Real Madrid en Ligue des Champions malgré la défaite (2-1), Marseille veut croire à un exploit face à l’ennemi de la capitale.
Benatia apprécie Nasser Al-Khelaïfi...
Ce choc entre les deux rivaux est toujours particulier pour Medhi Benatia. Avant de prendre poste à la direction du football à l’OM, l’ancien défenseur central est souvent apparu dans les travées du Parc des Princes. Comme l’indique l’Equipe, le Marocain apprécie beaucoup le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, et réciproquement.
...Et échange régulièrement avec Dembélé
Surtout, Medhi Benatia échange régulièrement avec Ousmane Dembélé. Le dirigeant de l’OM, qui mercredi dernier, a été impressionné par le but de Khvicha Kvaratskhelia face à l’Atalanta, loue également le nouveau modèle de fonctionnement du PSG, qui a finalement permis au club de la capitale de réaliser son rêve en remportant sa première Ligue des Champions en mai dernier.