Rabiot - Bagarre à l’OM : La nouvelle version !

Alors qu'il avait été l'un des acteurs à l'origine de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire de l'OM en août dernier, Gerónimo Rulli a livré sa version des faits et sa réaction à cet épisode malheureux. Le gardien argentin de l'OM regrette d'avoir par la suite perdu deux coéquipiers auxquels il tenait.

Le 15 août dernier, alors que l'OM venait de s'incliner sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), Gerónimo Rulli avait regagné les vestiaire très énervé et s'en était notamment pris à Jonathan Rowe. La situation s'est ensuite envenimée dans ce vestiaire, ce qui a finir par déclencher une bagarre entre Adrien Rabiot et l'attaquant anglais. Et Rulli, le gardien argentin de l'OM, a donné sa version des faits vendredi en conférence de presse sur cette histoire qui a fait grand bruit.

« Bien sûr que je n’étais pas content... » Rulli regrette notamment que suite à cette bagarre, Rabiot et Rowe aient été poussés au départ par l'OM : « Bien sûr que je n’étais pas content de voir partir deux coéquipiers. Mais c’est passé, cela reste dans le passé. Les joueurs ont trouvé un nouveau club. Ce sont de très bonnes personnes », indique le gardien argentin.