OM : Nouvelle polémique après la bagarre de Rabiot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un mercato alléchant, l'OM n'a pas pu débuter sa saison de la meilleure des manières. Face à Rennes lors de la première journée, les choses ont dégénéré avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Le club n'en a visiblement pas fini avec les polémiques puisque Chancel Mbemba a décidé de porter plainte contre l'OM et Pablo Longoria pour sa mise à l'écart la saison passée.

Désormais plus un joueur de l'OM depuis la fin de son contrat en juin dernier, Chancel Mbemba n'a pas connu une histoire de tout repos dans la cité phocéenne. L'an dernier le Congolais ne rentrait pas dans les plans de jeu et a été écarté, avant de refuser de partir. Mis à l'écart, il était en conflit avec la direction depuis. Une plainte a ainsi été déposée.

Mbemba passe à l'action En conflit avec les dirigeants de l'OM et refusant de céder à leur volonté de le transférer, Chancel Mbemba avait fini par être mis à pied après son altercation avec Ali Zarrak. Une situation difficile qui aurait débuté dès son arrivée en 2022. D'après L'Equipe, le joueur de 31 ans a décidé de riposter et a porté plainte contre son ancien club. Il dénonce un harcèlement moral.