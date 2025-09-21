L’OM annonce son Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme la meilleure arme offensive de l'OM après sa première saison 2024-2025 relativement efficace sur le front de l'attaque, Mason Greenwood doit néanmoins encore franchir un cap dans les grands matchs pour rejoindre la lignée des joueurs prestigieux. Roberto De Zerbi a d'ailleurs évoqué la question, lui qui semble persuadé de pouvoir faire de Greenwood le Kylian Mbappé de l'OM.

Et si l'OM avait trouvé son propre Kylian Mbappé ? Recruté en provenance de Manchester United pour 30M€ à l'été 2024, Mason Greenwood (23 ans) dispose d'un gros potentiel que Roberto De Zerbi compte bien faire évoluer dans les années à venir. Et le coach italien de l'OM, interrogé en conférence de presse vendredi, a même comparé Greenwood à d'autres stars confirmées telles qu'Ousmane Dembélé, Raphinha ou encore Kylian Mbappé.

Greenwood, le Mbappé de l'OM ? « J’attends de lui qu’il devienne un joueur total, comme les plus grands en Europe. Hier, j’ai vu Raphinha contre Newcastle, il pressait tout avec une vitesse et une détermination incroyables. Mbappé aussi n’est plus le même qu’il y a quelques années, Dembélé pareil », confie De Zerbi, qui espère donc aider Mason Greenwood à trouver une trajectoire à la Mbappé dans les rangs de l'OM.