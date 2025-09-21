Officiel - OM : Ils vont quitter Marseille, c’est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la veille du Classique contre le PSG, l'Olympique de Marseille a annoncé un nouveau stage de cohésion à Rome qui débutera dès lundi. Après le succès des précédents séjours en Italie, ce "ritiro" vise à renforcer l'esprit d'équipe et à intégrer les nouvelles recrues du mercato estival.

C’est (déjà) le retour du « ritiro » à l’OM. A la veille du choc face au PSG, le club phocéen a annoncé ce samedi l’organisation d’un nouveau stage à Rome, après deux séjours concluants en avril et mai dernier pour resserrer les liens dans le vestiaire. « Après le succès du stage de cohésion à Rome la saison dernière, le club a décidé de renouveler l’expérience. L’équipe repart dans la capitale italienne pour quelques jours de travail collectif à partir de lundi prochain, mêlant entraînements, ateliers en groupe et moments de vie, a fait savoir l’OM dans un communiqué. Ce stage s’inscrit pleinement dans la philosophie des dirigeants et de l’entraîneur qui voient dans ces rassemblements l’occasion idéale de souder le vestiaire et d’intégrer les nouveaux arrivants. L’édition précédente avait été unanimement saluée par les joueurs et le staff pour son impact sur la dynamique collective. En capitalisant sur ce qui avait fonctionné la saison dernière, ce nouveau séjour à Rome vise à consolider les liens naissants et les automatismes déjà existants dans l’effectif. »

« Peut-être qu'ils veulent créer quelque chose » Consultant à RMC, Walid Acherchour comprend l’initiative de l’OM. « Si les installations sont très bonnes à la Commanderie ? Tout le monde n'est pas de cet avis. Moi on me dit que par rapport à d'autres clubs de très haut niveau, c'est en-dessous. Ça reste en-dessous en termes d'installations, que ce soit la salle de muscu, etc... Si t'es mieux à Rome ? Apparemment... Après au-delà de ça, il y a de nouvelles recrues qui sont arrivées. Peut-être qu'ils veulent créer quelque chose. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout le timing », salue le chroniqueur de l’After Foot.