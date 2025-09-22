Menaces à l'OM : Le gros coup de pression !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le Classique a été reporté ce lundi à 20h, la LFP assure qu’elle ne voulait pas qu’il ait lieu en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, qui se tiendra au même moment à Paris. La Ligue accuse l’OM de l’avoir menacé d’une procédure si la rencontre face au PSG n’était pas remise au lendemain, comme le prévoit le règlement.

Le match entre l’OM et le PSG a déjà commencé en coulisses. En raison des fortes intempéries à Marseille, le Classique, qui devait se jouer dimanche soir, a été reporté à ce lundi à 20h. Alors que la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu au même moment, le club de la capitale a proposé d’autres solutions, toutes refusées par les Marseillais.

L’OM a menacé la LFP d’une procédure D’après les informations de L’Équipe, la LFP souhaitait pourtant éviter que le Classique et la cérémonie se tiennent en même temps. En ce sens, elle voulait que le match soit décalé à mardi. Selon la Ligue, l’OM a alors menacé d’engager une procédure si la rencontre n’était pas reportée au lendemain, comme le prévoit l’article 548 du règlement des compétitions.