L’OM recale le PSG, la décision choc !

Alors que la cérémonie au Ballon d’Or aura lieu au même moment à Paris, le PSG n’était pas favorable à un report du Classique ce lundi soir. Le club de la capitale a tout fait pour trouver une autre solution, faisant plusieurs propositions en ce sens, mais elles ont été toutes refusées par l’OM, qui avait le règlement en sa faveur.
C’est donc finalement ce lundi soir à 20h qu’aura lieu le Classique entre l’OM et le PSG. Initialement prévu dimanche, il a été reporté sur décision de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en raison des conditions météorologiques et des fortes précipitations à Marseille. Une décision qui ne fait aucun débat, contrairement à la date du report de la rencontre, qui elle fait beaucoup parler.
L’OM avait le règlement avec lui
Car le Classique se tiendra donc en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, où plusieurs joueurs du PSG risquent d’être récompensés. Comme le prévoit l’article 548 du règlement des compétitions de la LFP : « Lorsqu'en raison d'intempéries, le match n'a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu'il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP. »
L’OM a refusé toutes les propositions du PSG
L’OM, qui voulait jouer lundi soir, s’est donc appuyé sur le règlement pour obtenir gain de cause et les différentes autres propositions faites par le PSG ne lui ont pas fait changer d’avis. Comme indiqué par L’Équipe, les Parisiens ont proposé mardi, mais la date était trop proche du match des Olympiens à Strasbourg, vendredi. Lundi après-midi ne convenait pas non plus, car difficile pour les spectateurs de se rendre au stade. Le club de la capitale a même essayé de reporter la rencontre à début décembre, seul créneau disponible si elle ne se jouait pas ce lundi. Même réponse de la part de l’OM et le PSG, qui n’a pas trop insisté, s’est donc résigné. En ce qui concerne l’horaire, 20h, c’est Ligue 1+ qui l’a choisi, car il permet aux spectateurs de rentrer plus tôt et n’éclipsera pas totalement la cérémonie du Ballon d’Or.