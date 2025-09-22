L’OM recale le PSG, la décision choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la cérémonie au Ballon d’Or aura lieu au même moment à Paris, le PSG n’était pas favorable à un report du Classique ce lundi soir. Le club de la capitale a tout fait pour trouver une autre solution, faisant plusieurs propositions en ce sens, mais elles ont été toutes refusées par l’OM, qui avait le règlement en sa faveur.

C’est donc finalement ce lundi soir à 20h qu’aura lieu le Classique entre l’OM et le PSG. Initialement prévu dimanche, il a été reporté sur décision de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en raison des conditions météorologiques et des fortes précipitations à Marseille. Une décision qui ne fait aucun débat, contrairement à la date du report de la rencontre, qui elle fait beaucoup parler.

L’OM avait le règlement avec lui Car le Classique se tiendra donc en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, où plusieurs joueurs du PSG risquent d’être récompensés. Comme le prévoit l’article 548 du règlement des compétitions de la LFP : « Lorsqu'en raison d'intempéries, le match n'a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu'il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP. »