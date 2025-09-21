Yamal - Dembélé : La presse espagnole annonce le Ballon d'Or, c'est une surprise !

Amadou Diawara

La cérémonie du Ballon d'Or 2025 aura lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Invité à prendre position sur cette distinction personnelle, Jordi Marti Grau - rédacteur en chef de la Cadena Ser - a avoué qu'Ousmane Dembélé était le plus méritant, et ce, même s'il estime que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde actuellement.

Le prochain Ballon d'Or sera annoncé ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Ayant réalisé un quadruplé avec le PSG (Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France et Ligue des Champions), Ousmane Dembélé est le grandissime favori pour remporter le Graal. Toutefois, selon certains, c'est Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne) qui mérite d'être sacré cette année.

Yamal est le meilleur footballeur du monde, mais... Rédacteur en chef de la Cadena Ser, Jordi Marti Grau s'est positionné sur le Ballon d'Or 2025. S'il estime que Lamine Yamal est le meilleur footballeur du monde à l'heure actuel, le journaliste espagnol reconnait tout de même que cette récompense individuelle doit revenir à Ousmane Dembélé.