PSG : La guerre des nerfs déjà lancée avec le Barça ?

Alexandre Higounet

Dans moins de quinze jours, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s'affronteront en Catalogne pour la deuxième journée de Ligue des champions, un choc qui aura une importance autant sportive que psychologique. Et face à l'enjeu, il n'est pas impossible que la guerre des nerfs ait déjà été lancée...

Alors que le Paris Saint-Germain a effectué une nouvelle démonstration de force contre l'Atalanta à l'occasion du premier match de la phase championnat de la Ligue des champions, la question de l'avenir de Luis Enrique sur le banc de touche du Parc des Princes a été évoquée dans les médias catalans, notamment dans les colonnes du quotidien sportif Sport.

Des indiscrétions autour d'une tentation Barcelone pour Luis Enrique Selon Sport, Luis Enrique serait tenté à l'idée de revenir entraîner le FC Barcelone et aurait conscience que l'année électorale qui s'ouvre pour la présidence du club blaugrana pourrait offrir certaines opportunités, certains parmi les candidats sérieux à la présidence pouvant tenter d'inclure dans leur projet son arrivée comme coach. S'il est probable et logique que l'idée d'un retour un jour à Barcelone existe dans un coin de la tête du coach asturien, est-ce possible que cela soit à si court terme ? Rien ne peut être exclu bien sûr, mais Luis Enrique a toujours dit vouloir terminer ses contrats signés, et il est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027. Et quand on connaît la force du coach face à ses principes, un départ prématuré apparaît tout de même peu probable.