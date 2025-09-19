Laure Boulleau avec David Ginola, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultante sur Canal+ depuis plusieurs années, Laure Boulleau va désormais faire équipe avec David Ginola. Les deux anciens du PSG seront présents sur le plateau du Canal Champions Club le soir des matches du club de la capitale en Ligue des champions. Hervé Mathoux a officialisé la nouvelle.

Diffuseur exclusif de la Ligue des champions, Canal+ peut se réjouir du fait que cette saison, en plus du PSG, l'OM est également présent ce qui devrait doper les audiences. A cette occasion, Hervé Mathoux a présenté le dispositif de Canal+ pour ses soirées européennes.

Ginola et Boulleau en binôme les soirs de matches du PSG Présent à la conférence de rentrée de Canal+, Hervé Mathoux a dévoilé les consultants qui l'accompagneraient sur le plateau du Canal Champions Club. « Steve Mandanda va être sur les matchs de l’OM avec Samir Nasri quand Laure Boulleau et David Ginola seront sur ceux du Paris Saint-Germain, c’est assez naturel », révèle-t-il.