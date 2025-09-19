Laure Boulleau avec David Ginola, c'est officiel !

Consultante sur Canal+ depuis plusieurs années, Laure Boulleau va désormais faire équipe avec David Ginola. Les deux anciens du PSG seront présents sur le plateau du Canal Champions Club le soir des matches du club de la capitale en Ligue des champions. Hervé Mathoux a officialisé la nouvelle.
Diffuseur exclusif de la Ligue des champions, Canal+ peut se réjouir du fait que cette saison, en plus du PSG, l'OM est également présent ce qui devrait doper les audiences. A cette occasion, Hervé Mathoux a présenté le dispositif de Canal+ pour ses soirées européennes.
Ginola et Boulleau en binôme les soirs de matches du PSG
Présent à la conférence de rentrée de Canal+, Hervé Mathoux a dévoilé les consultants qui l'accompagneraient sur le plateau du Canal Champions Club. « Steve Mandanda va être sur les matchs de l’OM avec Samir Nasri quand Laure Boulleau et David Ginola seront sur ceux du Paris Saint-Germain, c’est assez naturel », révèle-t-il.
Mandanda renforce l'équipe de consultants chez Canal+
Par conséquent, Laure Boulleau fera équipe avec David Ginola, deux anciens Parisiens, pour analyser le PSG, tandis que pour les matches de l'OM, Samir Nasri sera rejoint par son ancien coéquipier à Marseille Steve Mandanda. « On solidifie encore le casting. Steve Mandanda est la grosse personnalité qui a arrêté sa carrière ces dernières semaines. Il peut s’appuyer sur une expérience énorme donc c’est intéressant », se réjouit Hervé Mathoux.