Laure Boulleau : La grosse inquiétude à Marseille

Alexis Brunet

Après une saison à l’OM, Adrien Rabiot va donc aller voir ailleurs. Placé sur la liste des transferts depuis quelques semaines suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain va rebondir à l’AC Milan. Le club phocéen perd ainsi l’un de ses meilleurs joueurs la saison dernière et cela inquiète fortement Laure Boulleau.

Il y a encore quelques semaines, personne ne pouvait imaginer qu’Adrien Rabiot allait quitter l’OM. Le milieu de terrain sortait d’une très grande saison avec le club phocéen et les dirigeants voulaient même à tout prix le prolonger. Et pourtant, le Français s’est battu avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes (1-0) et son destin a basculé.

Rabiot attendu à l’AC Milan L’OM s'est donc bel et bien se débarrasser d’Adrien Rabiot. Ce lundi soir, l'annonce est tombée : le milieu de terrain s'est engagé avec l’AC Milan et retrouvant ainsi son ancien coach à la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri. Un transfert qui va rapporter environ 10M€ aux dirigeants marseillais.