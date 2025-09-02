Laure Boulleau : La grosse inquiétude à Marseille

Après une saison à l’OM, Adrien Rabiot va donc aller voir ailleurs. Placé sur la liste des transferts depuis quelques semaines suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain va rebondir à l’AC Milan. Le club phocéen perd ainsi l’un de ses meilleurs joueurs la saison dernière et cela inquiète fortement Laure Boulleau.
Il y a encore quelques semaines, personne ne pouvait imaginer qu’Adrien Rabiot allait quitter l’OM. Le milieu de terrain sortait d’une très grande saison avec le club phocéen et les dirigeants voulaient même à tout prix le prolonger. Et pourtant, le Français s’est battu avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes (1-0) et son destin a basculé.
Rabiot attendu à l’AC Milan
L’OM s'est donc bel et bien se débarrasser d’Adrien Rabiot. Ce lundi soir, l'annonce est tombée : le milieu de terrain s'est engagé avec l’AC Milan et retrouvant ainsi son ancien coach à la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri. Un transfert qui va rapporter environ 10M€ aux dirigeants marseillais.
« C'était le joueur Ligue des champions de l'Olympique de Marseille »
Vu ses performances la saison dernière, le départ d’Adrien Rabiot semble être une bien mauvaise nouvelle pour l’OM. Sur le plateau du CFC, Laure Boulleau n’a pas caché son inquiétude de voir un tel joueur quitter Marseille. « Le départ de Rabiot m'inquiète réellement. C'était le joueur Ligue des champions de l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment regrettable. C'est surtout l'effet boule de neige que ça a eu, alors que si la comm avait été maîtrisée collectivement dès le début, ça aurait pu se terminer autrement. » Malgré ce gros départ, le club phocéen s’est toutefois renforcé au milieu de terrain avec l’arrivée d’Arthur Vermeeren en prêt avec option d’achat de Leipzig. Ce n’est pas fini car avant la fin du mercato, l’entrejeu marseillais devrait voir arriver encore d’autres têtes (Matt O’Riley, Lazar Samardžić).