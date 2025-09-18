Raymond Domenech prend une décision qui fait halluciner ses proches

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sélectionneur de l’équipe de France de football durant six ans, Raymond Domenech fait partie du casting de la cinquième saison des Traîtres, un programme diffusé chaque samedi sur M6. Interrogé par Voici, l’homme de 73 ans, aujourd’hui consultant sur la chaîne L’Équipe, justifie sa participation qui a étonné son entourage.

A l’instar de David Douillet, Camille Lacourt, Laura Flessel, Alizé Cornet ou encore Maxime Mermoz, Raymond Domenech a décidé d’intégrer le casting des Traîtres après s’être fait remarquer dans le monde du sport. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France (2004-2010) apparaît ainsi dans la saison 5 du programme de M6, une décision qui a fortement étonné son entourage.

« Ils m'ont dit : 't'es fou'. Ils avaient raison ! » « Ils m'ont dit : 't'es fou'. Ils avaient raison ! Je n'ai toujours pas compris cette envie de se montrer à nouveau, alors que j'ai été tellement sur le devant de la scène, a confié l’ancien sélectionneur des Bleus âgé de 73 ans, dans des propos accordés à Voici. Me remettre comme ça en première ligne dans une émission, c'est de l'inconscience. Même si j'en avais envie, c'était un jeu. Ça pimente. Mais je n'ai pas fait hurler les foules autour de moi ».