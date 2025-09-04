«Je ne l’ai pas bien vécu» : La terrible épreuve de Raymond Domenech

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent au casting de la saison 5 des Traites sur M6, Raymond Domenech s'est confié sur les coulisses de sa participation au jeu. Déjà pressenti pour participer à la saison 4, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, a toutefois reconnu qu'il avait l'impression d'être dans une vraie galère. Il n'a visiblement pas du tout aimé son aventure.

Ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech est actuellement au casting de la saison 5 des Traites sur M6, diffusée depuis mardi. Mais très clairement, l'ancien joueur de l'OL n'a pas passé un bon moment durant ce tournage qu'il a vécu comme une véritable galère.

Domenech vit un calvaire sur M6 « Quand je l’ai vécu, je me suis demandé ce que j’étais venu faire dans cette émission… On est plongé dans cette aventure, c’est prenant et on en oublie tout le reste. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans cette galère. C’est prenant, c’est stressant… Pendant le jeu, je n’arrivais même pas à téléphoner chez moi, j’avais peur de faire un impair, je me suis fait complètement bouffer », confie-t-il dans une interview accordée à Télé-Loisirs avant d'en dire plus sur son calvaire.