«Je ne l’ai pas bien vécu» : La terrible épreuve de Raymond Domenech

Présent au casting de la saison 5 des Traites sur M6, Raymond Domenech s'est confié sur les coulisses de sa participation au jeu. Déjà pressenti pour participer à la saison 4, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, a toutefois reconnu qu'il avait l'impression d'être dans une vraie galère. Il n'a visiblement pas du tout aimé son aventure.
Ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech est actuellement au casting de la saison 5 des Traites sur M6, diffusée depuis mardi. Mais très clairement, l'ancien joueur de l'OL n'a pas passé un bon moment durant ce tournage qu'il a vécu comme une véritable galère.
Domenech vit un calvaire sur M6
« Quand je l’ai vécu, je me suis demandé ce que j’étais venu faire dans cette émission… On est plongé dans cette aventure, c’est prenant et on en oublie tout le reste. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans cette galère. C’est prenant, c’est stressant… Pendant le jeu, je n’arrivais même pas à téléphoner chez moi, j’avais peur de faire un impair, je me suis fait complètement bouffer », confie-t-il dans une interview accordée à Télé-Loisirs avant d'en dire plus sur son calvaire.
«Si c’était à refaire, je ne le referais pas»
« Honnêtement, je ne l’ai pas bien vécu. Chaque jour était une épreuve. Et, depuis, je passe mon temps à refaire mon aventure dans ma tête. Je réagissais de la même manière que quand je gérais un match. Le stress a pris le dessus. Et j’ai beau avoir l’habitude, c’est une dimension bien supérieure. Si c’était à refaire, je ne le referais pas », ajoute Raymond Domenech.
Egalement présente au casting de l'émission, la comédienne Anne-Élisabeth Blateau, raconte qu'elle s'est même iniquité pour l'ancien sélectionneur des Bleus durant le tournage : « Moi, Raymond, je pensais que le jeu lui passait complètement au-dessus, qu’il avait la flemme, il faisait ses micro-siestes, il restait hyper tranquille. Je me rends compte après coup qu’il n’a pas très bien vécu l’aventure ».