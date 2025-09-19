Au placard à cause de Kylian Mbappé, la situation inquiétante !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un début de saison exceptionnel. Buteur à huit reprises cette saison déjà, Kylian Mbappé fait le bonheur du Real Madrid de Xabi Alonso. Conséquence des performances réussies du Français, le jeune Gonzalo Garcia, révélation du dernier mondial des clubs, ne joue quasiment plus. La situation de l’attaquant de 21 ans est inquiétante.

Pour sa deuxième saison sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé ne fait pas les choses à moitié. Avec la réduction du temps de jeu de Rodrygo et la baisse de forme de Vinicius Jr depuis plusieurs mois, le Bondynois s’impose progressivement comme le véritable patron du club madrilène.

Mbappé se régale en ce début de saison S’il ne réussit pas tout dans le jeu, Kylian Mbappé se montre extrêmement décisif. Déjà auteur de six buts avec le Real Madrid cette saison (plus deux réalisations en équipe de France), le Bondynois est totalement indiscutable aux yeux de Xabi Alonso, qui assurait pourtant qu’aucun joueur n’aurait sa place garantie dans le onze de départ de « son » Real Madrid.