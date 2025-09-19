Laure Boulleau : Séparation confirmée avec Samir Nasri !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse pour la rentrée de Canal+, Hervé Mathoux a présenté le dispositif pour les soirs de Ligue des champions. Les consultants du Canal Champions Club ont ainsi été confirmés et ils seront différents que ce soir pour un match de l'OM ou du PSG. Ce qui acte la séparation entre Laure Boulleau et Samir Nasri pour les soirées de Ligue des champions.

Diffuseur exclusif de la Ligue des champions cette saison encore, Canal+ a dévoilé son dispositif pour les soirées européennes. Et alors que l'OM est également qualifié pour cette édition, Hervé Mathoux explique qu'il y aura des consultants différents autour de lui durant le Canal Champions Club que ce soit pour les matches du PSG ou de l'OM.

Laure Boulleau et Samir Nasri séparés sur Canal+ « Steve Mandanda va être sur les matchs de l’OM avec Samir Nasri quand Laure Boulleau et David Ginola seront sur ceux du Paris Saint-Germain, c’est assez naturel. On solidifie encore le casting. Steve Mandanda est la grosse personnalité qui a arrêté sa carrière ces dernières semaines. Il peut s’appuyer sur une expérience énorme donc c’est intéressant », explique le journaliste lors de la conférence de rentrée de Canal+.