Florian Thauvin avec Kylian Mbappé, l'annonce choc !

Lors du dernier mercato estival, le RC Lens a déboursé environ 6M€ pour arracher Florian Thauvin à l'Udinese. Interrogé sur les débuts de l'attaquant de 32 ans chez les Sang-et-Or, Bixente Lizarazu s'est enflammé, laissant entendre qu'il pourrait taper dans l'oeil de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.

Très performant sous les couleurs de l'Udinese, Florian Thauvin a alarmé la direction du RC Lens. A tel point que les Sang-et-Or ont lâché environ 6M€ pour boucler la signature de l'attaquant de 32 ans lors du dernier mercato.

Florian Thauvin régale le RC Lens Depuis son arrivée au RC Lens, Florian Thauvin monte en puissance. Ce qui n'a pas échappé à Bixente Lizarazu. Présent dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin, le champion du monde 98 a fait l'éloge de son compatriote français, laissant entendre qu'il pourrait bientôt convaincre Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, de le convoquer.