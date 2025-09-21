«Une véritable bombe à retardement» : Kylian Mbappé à l’origine d’un gros problème au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable star du Real Madrid, Vinicius Jr a vu son statut changer à l'arrivée de Kylian Mbappé. Le projet du club est maintenant centré autour de l'attaquant français, une situation qui ne plaît pas forcément au Brésilien. Moins saignant sur le terrain ces derniers mois, il va devoir répondre à l'appel rapidement car son départ pourrait intervenir plus vite que prévu.

L'arrivée de Kylian Mbappé a laissé des traces au Real Madrid. Figure incontournable jusque-là, Vinicius Jr a vu sa place être remise en cause. L'attaquant français affiche des garanties plus importantes que le Brésilien et le club a fait son choix. C'est maintenant à lui de l'accepter.

Le Real Madrid prend des risques avec Vinicius En décidant de placer Vinicius Jr sur le banc pour le match face à l'OM, Xabi Alonso a montré ses intentions. L'entraîneur espagnol a récidivé en choisissant de remplacer le Brésilien par Rodrygo à 15 minutes de la fin contre l'Espanyol Barcelone. Une décision qu'il n'a pas du tout appréciée. « Ce sujet va poser un énorme problème au Real Madrid, une véritable bombe à retardement dans les vestiaires. Vinicius n'acceptera pas d'être remplaçant dans 25 matchs cette saison » analyse Latigo Serrano, journaliste, sur Radio Marca.