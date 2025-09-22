Accord entre l’OM et le PSG pour la date du Classique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, un nouveau Classique était attendu pour clore la 5ème journée de Ligue 1. Mais en raison des intempéries à Marseille, la rencontre a dû être reportée à ce lundi soir, au grand dam de l'OM et du PSG. En effet les deux équipes voulaient à tout prix disputer la rencontre comme elle était prévue.

C'est une histoire qui n'arrange personne au final. Ce lundi à 20h, l'OM accueille le PSG au Stade Vélodrome pour le choc de la 5ème journée. C'est une nouvelle qui tombe mal puisque d'un côté, le PSG avait décidé de profiter de sa soirée au Ballon d'Or tandis que les Marseillais avaient prévu de partir à Rome. Ainsi, les deux équipes voulaient absolument jouer la rencontre à l'horaire prévu.

L'OM et le PSG tombent d'accord Avant l'officialisation du report de la rencontre, les deux équipes ont beaucoup discuté pour savoir quelle suite donner à cette histoire. Le match a dû être reporté malgré la volonté des deux clubs. « L'OM et le PSG voulaient absolument jouer ce soir (dimanche). [...] Il y a un contexte sportif où Marseille dans son bon droit a décidé de rejouer au plus vite la rencontre » précise le journaliste Giovanni Castaldi dans L'Equipe du Soir.