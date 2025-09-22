90M€ - Kylian Mbappé : L’annonce surprise à la télévision !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur du PSG où il a été plutôt décevant, Hugo Ekitiké a fini par rejoindre Liverpool cet été. Recruté pour 90M€ à l'Eintracht Francfort, l'attaquant français réalise un début de saison convaincant malgré les critiques autour du prix de son transfert. Le Français de 23 ans ne se met aucune pression et ne porte pas attention à ce qu'on dit sur lui.

Recruté à Liverpool pour 6 ans et 90M€, Hugo Ekitiké est devenu cet été le 5ème joueur français le plus cher de l'histoire. Avec un tel prix, les attentes sont forcément élevées autour de l'ancien Parisien. Mais il n'a pas voulu s'éterniser sur le sujet, préférant même paraphraser Kylian Mbappé.

« 90 M€ ? Je m’en fous » Interrogé par Canal+ à propos de son transfert à Liverpool, Hugo Ekitiké a été plutôt clair sur le sujet : « 90 M€ ? Je m’en fous. Je m’en fous. Je me concentre seulement sur le jeu. Tout ce qui peut se dire à l’extérieur, le prix du transfert, il est ce qu’il est. Le football, il a changé (rires). Tu as un gros transfert sur ton dos ? Joue au foot » dit-il, reprenant une célèbre phrase de Kylian Mbappé.