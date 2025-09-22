Transfert obligatoire à l’OL : Un buteur fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce fut l'un des dossiers chauds de l'été. Contraint de réaliser au moins une grosse vente, l'OL a vendu Georges Mikautadze à Villarreal dans les dernières heures du mercato. Le buteur géorgien reconnaît d'ailleurs qu'il n'avait pas le choix et qu'il s'agissait d'un transfert obligatoire pour Lyon.

En toute fin de mercato, l'OL a été dans l'obligation de se séparer de Georges Mikautadze afin de renflouer ses caisses. Le buteur géorgien s'est ainsi engagé à Villarreal pour environ 40M€, et il confirme qu'il n'a pas vraiment eu le choix.

Georges Mikautadze devait quitter l'OL « Je voulais partir sans faire de bruit. J’avais déjà pleuré plus jeune, encore cette fois-ci… C’est difficile de dire au revoir car tu t’attaches à plein de personnes et du jour au lendemain, c’est le football, mais tu passes d’un club à un autre. On va dire que je me suis sacrifié pour mon club, et je le mettrai comme une ligne dans mon palmarès », confie-t-il dans une interview accordée au Média Carré avant de poursuivre.