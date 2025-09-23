Ballon d'Or : Dembélé est sacré, Mbappé se lâche sur Instagram !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a réagi au sacre de son pote. En effet, le capitaine de l'équipe de France s'est totalement enflammé pour Ousmane Dembélé, affirmant qu'il méritait sa récompense individuelle.
Ayant éclaboussé de sa classe la France et l'Europe lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a été logiquement récompensé ce lundi soir. En effet, le numéro 10 du PSG a remporté le Ballon d'Or, qu'il a soulevé au théâtre du Châtelet de Paris.
Ballon d'Or : Mbappé félicite Dembélé
En story sur Instagram, Kylian Mbappé a réagi au sacre d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. Le capitaine de l'équipe de France tenant à féliciter son pote pour son sacre individuel.
«Ce sont les émotions mon frère, tu mérites x1000»
« Ousmane Dembélé. Ce sont les émotions mon frère ! Tu mérites x1000 », a écrit Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Pour rappel, Ousmane Dembélé a devancé Lamine Yamal et Vitinha au classement du Ballon d'Or.
Le classement du Ballon d'Or
1er : Ousmane Dembélé (France. 28 ans. Attaquant. PSG) 2ème : Lamine Yamal (Espagne. 18 ans. Attaquant. FC Barcelone)
3ème : Vitinha (Portugal. 25 ans. Milieu de terrain. PSG)
4ème : Mohamed Salah (Egypte. 33 ans. Attaquant. Liverpool)
5ème : Raphinha (Brésil. 28 ans. Attaquant. FC Barcelone)
6ème : Achraf Hakimi (Maroc. 26 ans. Défenseur. PSG)
7ème : Kylian Mbappé (France. 26 ans. Attaquant. Real Madrid)
8ème : Cole Palmer (Angleterre. 23 ans. Attaquant. Chelsea)
9ème : Gianluigi Donnarumma (Italie. 26 ans. Gardien de but. PSG)
10ème : Nuno Mendes (Portugal. 23 ans. Défenseur. PSG)
11ème : Pedri (Espagne. 22 ans. Milieu. FC Barcelone.)
12ème : Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie. 24 ans. Attaquant. Naples et PSG)
13ème : Harry Kane (Angleterre. 32 ans. Attaquant. Bayern Munich.)
14ème : Désiré Doué (France. 20 ans. Attaquant. PSG.)
15ème : Viktor Gyokeres (Suède. 27 ans. Attaquant. Sporting Portugal)
16ème : Vinicius Junior (Brésil. 25 ans. Attaquant. Real Madrid.)
17ème : Robert Lewandowski (Pologne. 36 ans. Attaquant. FC Barcelone)
18ème : Scott McTominay (Écosse. 28 ans. Milieu. Naples)
19ème : Joao Neves (Portugal. 20 ans. Milieu. PSG)
20ème : Lautaro Martinez (Argentine. 27 ans. Attaquant. Inter Milan)
21ème : Serhou Guirassy (Guinée. 29 ans. Attaquant. Borussia Dortmund)
22ème : Alexis Mac Allister (Argentine. 26 ans. Milieu. Liverpool)
23ème : Jude Bellingham (Angleterre. 22 ans. Milieu offensif. Real Madrid)
24ème : Fabian Ruiz (Espagne. 29 ans. Milieu. PSG)
25ème : Denzel Dumfries (Pays-Bas. 29 ans. Piston droit. Inter Milan)
26ème : Erling Haaland (Norvège. 25 ans. Attaquant. Manchester City)
27ème : Declan Rice (Angleterre. 26 ans. Milieu. Arsenal)
28ème : Virgil Van Dijk (Pays-Bas. 34 ans. Défenseur central. Liverpool)
29ème : Florian Wirtz (Allemagne. 22 ans. Milieu offensif. Bayer Leverkusen)
30ème : Michael Olise (France. 23 ans. Milieu offensif. Bayern Munich)