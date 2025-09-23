Ballon d'Or : Dembélé est sacré, Mbappé se lâche sur Instagram !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025 au théâtre du Châtelet de Paris. Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a réagi au sacre de son pote. En effet, le capitaine de l'équipe de France s'est totalement enflammé pour Ousmane Dembélé, affirmant qu'il méritait sa récompense individuelle.

Ayant éclaboussé de sa classe la France et l'Europe lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a été logiquement récompensé ce lundi soir. En effet, le numéro 10 du PSG a remporté le Ballon d'Or, qu'il a soulevé au théâtre du Châtelet de Paris.

Ballon d'Or : Mbappé félicite Dembélé En story sur Instagram, Kylian Mbappé a réagi au sacre d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. Le capitaine de l'équipe de France tenant à féliciter son pote pour son sacre individuel.

«Ce sont les émotions mon frère, tu mérites x1000» « Ousmane Dembélé. Ce sont les émotions mon frère ! Tu mérites x1000 », a écrit Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Pour rappel, Ousmane Dembélé a devancé Lamine Yamal et Vitinha au classement du Ballon d'Or.