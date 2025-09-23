Dembélé Ballon d'Or : Le clan Yamal dénonce un scandale !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré lors de la cérémonie du Ballon d'Or, et ce, au théâtre du Châtelet de Paris. Alors que Lamine Yamal s'est classé deuxième, son père a dénoncé un scandale. En effet, Mounir Nasraoui a affirmé que la star du FC Barcelone avait subi un préjudice moral.
Auteur d'une saison 2024-2025 éblouissante, Ousmane Dembélé était le grandissime favori pour remporter le Ballon d'Or cette année. En toute logique, le numéro 10 du PSG a bien été sacré ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris.
Ballon d'Or : Yamal termine deuxième, derrière Dembélé
Annoncé comme étant le grand concurrent d'Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal a finalement terminé à la deuxième position au classement, devant Vitinha. Une place qui ne reflète en rien la saison du Barcelonais d'après son père Mounir Nasraoui.
«Je ne dirais pas que c'est un vol, mais c'est un préjudice moral»
Lors d'un entretien accordé à El Chiringuito, Mounir Nasraoui a crié au scandale après le sacre d'Ousmane Dembélé à la cérémonie du Ballon d'Or. « L'année prochaine, il sera à nous. Je ne dirais pas que c'est un vol, mais c'est un préjudice moral à un être humain. Parce que je crois que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. De loin... et de très loin. Pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde, il n'a pas de rival. C'est Lamine Yamal. Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. L'année prochaine, il sera le Ballon d'or espagnol », a pesté le père de Lamine Yamal.