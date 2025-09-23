Dembélé Ballon d'Or : Le clan Yamal dénonce un scandale !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré lors de la cérémonie du Ballon d'Or, et ce, au théâtre du Châtelet de Paris. Alors que Lamine Yamal s'est classé deuxième, son père a dénoncé un scandale. En effet, Mounir Nasraoui a affirmé que la star du FC Barcelone avait subi un préjudice moral.

Auteur d'une saison 2024-2025 éblouissante, Ousmane Dembélé était le grandissime favori pour remporter le Ballon d'Or cette année. En toute logique, le numéro 10 du PSG a bien été sacré ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris.

Ballon d'Or : Yamal termine deuxième, derrière Dembélé Annoncé comme étant le grand concurrent d'Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal a finalement terminé à la deuxième position au classement, devant Vitinha. Une place qui ne reflète en rien la saison du Barcelonais d'après son père Mounir Nasraoui.