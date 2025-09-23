Zidane - Le scandale : Riolo s’exprime en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La nouvelle a fait grand bruit ces derniers jours : Luca Zidane, le fils de l'ancien coach du Real Madrid, a finalement opté pour la sélection de l'Algérie. Une nouvelle qui a scandalisé plus d'un parmi les observateurs du football, mais de son côté, Daniel Riolo a livré un point de vue assez mesuré en direct sur RMC au sujet de Zidane.

Luca Zidane avait le choix, mais le fils de Zinedine Zidane a finalement opté en faveur de la sélection algérienne pour son avenir international. Certains ont largement critiqué ce choix de la part du gardien de Grenade, âgé de 27 ans, et Daniel Riolo y est également allé de son commentaire lundi midi en direct du plateau d’Estelle Midi sur RMC.

Riolo valide pour Zidane en Algérie « C’est une opportunité qui s’offre à lui, ça se fait de plus en plus. Dans le foot aujourd’hui, c’est une sorte de marché d’opportunité. Les joueurs se disent: ‘J’ai l’occasion de disputer peut-être une Coupe du monde, ce que je ne pourrai pas faire en temps normal, je vais dans le pays qui m’offre cette possibilité’. Si ça doit gêner des gens, ce sont plus les Algériens. Eux doivent se demander: ‘Quel lien a-t-il avec notre pays? Est-ce qu’il parle la langue? Est-ce qu’il connaît l’hymne? Est-il attaché à notre pays’ », indique Riolo.