Ballon d’Or : Dembélé, Yamal, le FC Barcelone annonce un coup «historique» !

Cette édition 2025 du Ballon d’Or devrait offrir un beau duel entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Si l’attaquant du PSG semble avoir une ou deux longueurs d’avance, le FC Barcelone veut croire en son poulain. Président du Barça, Joan Laporta s’est exprimé sur le possible coup historique que peut réaliser la star de 18 ans.

Qui de Lamine Yamal ou d’Ousmane Dembélé succédera à Rodri ? Les stars du FC Barcelone et du PSG sont annoncées comme les deux grandes favorites pour cette édition 2025 du Ballon d’Or. Vainqueur de la Ligue des Champions et élu meilleur joueur de la compétition avec le PSG, l’attaquant français semble néanmoins devant dans les sondages.

Le Barça veut croire en Lamine Yamal Néanmoins, du côté du FC Barcelone, on veut croire aux chances de Lamine Yamal, qui a marqué tous les esprits au cours de cette saison. Présent à Paris en menant la délégation du Barça au théâtre du Châtelet, le président Joan Laporta s’est exprimé sur les chances de son petit protégé.