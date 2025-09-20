Lamine Yamal : Le presse espagnole annonce un rendez-vous avec le PSG !

Actuellement blessé, Lamine Yamal n’est toujours pas de retour. Le prodige de 18 ans, touché par une pubalgie, va d’ailleurs manquer le prochain match du FC Barcelone contre Getafe ce week-end. Néanmoins, en interne, le projet du club catalan est que son phénomène soit totalement remis pour la réception du PSG début octobre.
Le PSG et le FC Barcelone se sont tous deux envoyés un message. Les deux clubs considérés comme les favoris de la Ligue des Champions, ont tous deux remporté leur premier match en Ligue des Champions. Le 1er octobre prochain, le Barça accueillera Paris à Montjuïc, en espérant prendre sa revanche sur le club français, qui l’avait éliminé en C1 il y a de cela deux saisons.
Hansi Flick a évoqué le cas Yamal
Pour ce choc tant attendu, Barcelone espère pouvoir compter sur le retour de Lamine Yamal. Touché par une pubalgie, le phénomène de 18 ans a manqué les deux dernières rencontres du Barça. « Nous y travaillons, mais avec Lamine, il faut attendre, il faut y aller jour après jour, mais il travaille dur, il reçoit chaque jour un traitement et progresse bien », a confié Hansi Flick au sujet de son diamant ce samedi en conférence de presse.
Le Barça le veut en forme pour la réception du PSG
Mais comme le révèle Mundo Deportivo, le véritable objectif du Barça est de pouvoir compter sur Lamine Yamal pour la réception du PSG début octobre. Les dirigeants catalans espèrent que le numéro 10 sera totalement remis pour ce choc.