Lamine Yamal : Le presse espagnole annonce un rendez-vous avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement blessé, Lamine Yamal n’est toujours pas de retour. Le prodige de 18 ans, touché par une pubalgie, va d’ailleurs manquer le prochain match du FC Barcelone contre Getafe ce week-end. Néanmoins, en interne, le projet du club catalan est que son phénomène soit totalement remis pour la réception du PSG début octobre.

Le PSG et le FC Barcelone se sont tous deux envoyés un message. Les deux clubs considérés comme les favoris de la Ligue des Champions, ont tous deux remporté leur premier match en Ligue des Champions. Le 1er octobre prochain, le Barça accueillera Paris à Montjuïc, en espérant prendre sa revanche sur le club français, qui l’avait éliminé en C1 il y a de cela deux saisons.

Hansi Flick a évoqué le cas Yamal Pour ce choc tant attendu, Barcelone espère pouvoir compter sur le retour de Lamine Yamal. Touché par une pubalgie, le phénomène de 18 ans a manqué les deux dernières rencontres du Barça. « Nous y travaillons, mais avec Lamine, il faut attendre, il faut y aller jour après jour, mais il travaille dur, il reçoit chaque jour un traitement et progresse bien », a confié Hansi Flick au sujet de son diamant ce samedi en conférence de presse.