Lamine Yamal débarque à Paris : C’est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi, la cérémonie du Ballon d'Or va enfin livrer son verdict. Depuis des mois, les débats sont houleux autour d'Ousmane Dembélé et de Lamine Yamal. Les deux joueurs peuvent triompher et le FC Barcelone a prévu d'amener une grande délégation à Paris pour la cérémonie. Le jeune prodige de 18 ans sera présent.

Déjà parmi les grandes stars du football mondial, Lamine Yamal a l'occasion de décrocher à 18 ans son premier Ballon d'Or. L'Espagnol a réalisé une belle saison au FC Barcelone et son talent éblouit le monde entier. Actuellement gêné par une douleur au niveau du pubis, il devrait toutefois se rendre à Paris pour la cérémonie. Le contingent catalan est bien rempli.

Lamine Yamal à Paris pour le Ballon d'Or ? Evidemment nommé parmi les favoris, Lamine Yamal sera du voyage à Paris. Le FC Barcelone l'a annoncé parmi les joueurs en déplacement, comme le rapporte Mundo Deportivo. Le jeune prodige sera accompagné par Raphinha et Pau Cubarsi parmi les joueurs de l'équipe première masculine à faire le déplacement. Mais le club ne serait pas très optimiste.