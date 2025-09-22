Ballon d’Or : C’est confirmé pour Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir aura lieu la cérémonie du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet. Grand favori de cette 69ème édition, Ousmane Dembélé (PSG) sera bien présent, tout comme son principal concurrent Lamine Yamal (FC Barcelone). En revanche, le Real Madrid a une fois de plus décidé de boycotter l’événement, et Kylian Mbappé ne sera pas présent.

Le grand jour est arrivé ! Ce lundi soir, les yeux seront braqués sur le théâtre du Châtelet où se tiendra la 69ème cérémonie du Ballon d’Or. Pour cette saison, les deux grands favoris se nomment Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, avec un net avantage pour le Français ayant réalisé une très belle saison avec le PSG.

Ousmane Dembélé et le FC Barcelone présents Si le club parisien disputera dans le même temps le Classique face à l’OM au Vélodrome, Dembélé, blessé et donc absent pour ce choc, sera bien de la partie pour cette cérémonie. Le FC Barcelone a également envoyé sa délégation à Paris, composée notamment de Joan Laporta, Raphinha, Pau Cubarsi et l’inévitable Lamine Yamal.