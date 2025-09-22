Ballon d’Or : C’est confirmé pour Kylian Mbappé !

Ce lundi soir aura lieu la cérémonie du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet. Grand favori de cette 69ème édition, Ousmane Dembélé (PSG) sera bien présent, tout comme son principal concurrent Lamine Yamal (FC Barcelone). En revanche, le Real Madrid a une fois de plus décidé de boycotter l’événement, et Kylian Mbappé ne sera pas présent.
Le grand jour est arrivé ! Ce lundi soir, les yeux seront braqués sur le théâtre du Châtelet où se tiendra la 69ème cérémonie du Ballon d’Or. Pour cette saison, les deux grands favoris se nomment Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, avec un net avantage pour le Français ayant réalisé une très belle saison avec le PSG.
Ousmane Dembélé et le FC Barcelone présents
Si le club parisien disputera dans le même temps le Classique face à l’OM au Vélodrome, Dembélé, blessé et donc absent pour ce choc, sera bien de la partie pour cette cérémonie. Le FC Barcelone a également envoyé sa délégation à Paris, composée notamment de Joan Laporta, Raphinha, Pau Cubarsi et l’inévitable Lamine Yamal.
Kylian Mbappé et le Real Madrid boycottent l’événement
En revanche, comme l’indique RMC Sport, le Real Madrid a de nouveau décidé de boycotter l’événement. Si le club madrilène a décidé de laisser le choix à ses joueurs, le média indique que Kylian Mbappé, Vinicius Jr, et Jude Bellingham, tous trois nommés pour le prestigieux prix individuel, ne s’y rendront pas...