Ousmane Dembélé : Le SMS qui évite un scandale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce lundi, Ousmane Dembélé pourrait recevoir le Ballon d'Or après sa saison exceptionnelle au PSG. Il y a encore peu de temps, cette situation était complètement inenvisageable. Elle l'était encore plus lorsqu'il évoluait au FC Barcelone, où il a passé 6 ans de 2017 à 2023. A l'époque, sa discipline n'était pas la meilleure et Samuel Umtiti, son ancien coéquipier, se souvient qu'il avait été missionné pour veiller sur lui.

Ce n'est un secret pour personne : Ousmane Dembélé avait souvent du mal à respecter les horaires d'entraînement et à se réveiller le matin lorsqu'il jouait au FC Barcelone. L'attaquant français a souvent été repris là-dessus et à l'époque, les dirigeants du club avaient demandé à l'un de ses coéquipiers de s'occuper un peu de son cas. Samuel Umtiti raconte cette anecdote folle.

Dembélé sauvé par Umtiti au FC Barcelone Pas réputé pour sa grande discipline, Ousmane Dembélé a fini par progresser sur ce point grâce à ses efforts et à aux efforts de Samuel Umtiti, qui avait été missionné pour le rappeler à l'ordre. « Arriver 50 minutes en retard, ça ne lui posait pas de problèmes, mais pour le coach si. On savait qu’il avait des problèmes d’horaire, donc on m'a demandé de lui envoyer un message chaque matin pour savoir s'il était réveillé et s'il savait à quelle heure on devait s'entraîner. Je me suis chargé de le prendre sous mon aile et de l’éduquer un peu sur les horaires. Il ne me répondait pas forcément tout le temps, mais au fil du temps, il a compris que c’était important d’arriver à l’heure… Grâce à moi évidemment » raconte le champion du monde 2018 pour la chaîne Ligue1+.