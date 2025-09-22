OM-PSG : C’est la guerre en coulisses !

Prévu dimanche soir, le Classique entre l’OM et le PSG a finalement été reporté à ce lundi 20h, en raison des conditions météorologiques et des fortes précipitations à Marseille. Devenues glaciales dernièrement, cet épisode n’a pas aidé à réchauffer les relations entre les deux clubs, qui n’étaient pas d’accord sur la date du report de la rencontre.
Invité dans Intégrale Sport sur RMC, Georges-François Leclerc, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a expliqué sa décision de reporter le match entre l’OM et le PSG, prévu dimanche soir : « La sécurité doit primer. Ce qui a motivé la décision c'est le principe de la sagesse. Lorsqu'il y a des orages très violents, de crues éclairs (...) la principale recommandation est de rester chez soi et de ne pas prendre la voiture. »
Des relations glaciales entre l’OM et le PSG
« (J'ai fait ce choix) par principe de cohérence. (Le plus gros des intempéries étant attendu) entre 18h et 21h. Je préfère que 65.000 personnes voient 24h après le match dans de bonnes conditions que dans des conditions dangereuses », a ajouté Georges-François Leclerc. Une décision justifiée, mais tout le débat portait sur la date du report de la rencontre, sujet sur lequel l’OM et le PSG n’étaient pas d’accord, comme indiqué par L’Équipe. Comme le prévoit le règlement, la LFP a décidé que la rencontre aurait lieu le lendemain, ce lundi à 20h.
Désaccord sur le report du Classique
Alors que les relations entre les deux clubs sont devenues glaciales dernièrement, les discussions autour du report du Classique ne les ont clairement pas réchauffées. Le PSG ne voulait pas jouer lundi soir, car la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu au même moment à Paris. Une date qui convenait à l’OM, qui en plus avait le règlement avec lui et a donc obtenu gain de cause.