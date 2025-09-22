OM-PSG : C’est la guerre en coulisses !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prévu dimanche soir, le Classique entre l’OM et le PSG a finalement été reporté à ce lundi 20h, en raison des conditions météorologiques et des fortes précipitations à Marseille. Devenues glaciales dernièrement, cet épisode n’a pas aidé à réchauffer les relations entre les deux clubs, qui n’étaient pas d’accord sur la date du report de la rencontre.

Invité dans Intégrale Sport sur RMC, Georges-François Leclerc, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a expliqué sa décision de reporter le match entre l’OM et le PSG, prévu dimanche soir : « La sécurité doit primer. Ce qui a motivé la décision c'est le principe de la sagesse. Lorsqu'il y a des orages très violents, de crues éclairs (...) la principale recommandation est de rester chez soi et de ne pas prendre la voiture. »

Des relations glaciales entre l’OM et le PSG « (J'ai fait ce choix) par principe de cohérence. (Le plus gros des intempéries étant attendu) entre 18h et 21h. Je préfère que 65.000 personnes voient 24h après le match dans de bonnes conditions que dans des conditions dangereuses », a ajouté Georges-François Leclerc. Une décision justifiée, mais tout le débat portait sur la date du report de la rencontre, sujet sur lequel l’OM et le PSG n’étaient pas d’accord, comme indiqué par L’Équipe. Comme le prévoit le règlement, la LFP a décidé que la rencontre aurait lieu le lendemain, ce lundi à 20h.