OM-PSG : Un danger «très violent» est évité de justesse, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Initialement prévu ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a été reporté à ce vendredi. Alors que les conditions météorologiques sont dangereuses à Marseille, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a préféré ne pas prendre le moindre risque. Interrogé, Georges-François Leclerc a justifié son choix.

L'OM et le PSG étaient supposés s'affronter ce dimanche soir au Vélodrome. Toutefois, ce Classique a finalement été reporté, et ce, à cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille.

OM-PSG est reporté à cause de la météo Alors que le Classique se jouera finalement ce lundi à 20 heures au Vélodrome, Georges-François Leclerc - le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - a expliqué le choix du report ce dimanche, et ce, lors d'un entretien accordé Intégrale Sport sur RMC.