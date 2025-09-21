OM-PSG : Un danger «très violent» est évité de justesse, l'annonce en direct !

Initialement prévu ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a été reporté à ce vendredi. Alors que les conditions météorologiques sont dangereuses à Marseille, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a préféré ne pas prendre le moindre risque. Interrogé, Georges-François Leclerc a justifié son choix.
L'OM et le PSG étaient supposés s'affronter ce dimanche soir au Vélodrome. Toutefois, ce Classique a finalement été reporté, et ce, à cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille.
OM-PSG est reporté à cause de la météo
Alors que le Classique se jouera finalement ce lundi à 20 heures au Vélodrome, Georges-François Leclerc - le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - a expliqué le choix du report ce dimanche, et ce, lors d'un entretien accordé Intégrale Sport sur RMC.
«Des conditions dangereuses»
« La sécurité doit primer. Ce qui a motivé la décision c'est le principe de la sagesse. Lorsqu'il y a des orages très violents, de crues éclairs (...) la principale recommandation est de rester chez soi et de ne pas prendre la voiture. (J'ai fait ce choix) par principe de cohérence. (Le plus gros des intempéries étant attendu) entre 18h et 21h. Je préfère que 65.000 personnes voient 24h après le match dans de bonnes conditions que dans des conditions dangereuses », a précisé Georges-François Leclerc, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.