OM : Le PSG plombé, la grosse tentative de dernière minute !

C’est désormais confirmé. Reporté en raison de prévisions d’orages sur Marseille, le Classique opposant l’OM au PSG aura lieu ce lundi soir, 20h, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. Une décision qui ne fait clairement pas les affaires du club parisien, qui a tenté jusqu’au bout de faire jouer ce choc plus tôt dans la journée.
Une décision qui fait jaser ! Le choc de la cinquième journée de Ligue 1 opposant l'OM au PSG n'aura pas lieu ce dimanche soir. En raison de violents orages annoncés sur la région de Marseille, le préfet des Bouches du Rhône a décidé de reporter la rencontre.
Nasser Al-Khelaïfi n'ira pas à Marseille
Conformément au règlement fixé par la Ligue, la LFP a donc pris la décision de reporter la rencontre au lendemain, ce lundi donc, à 20h. Un créneau qui ne fait clairement pas les affaires du PSG, alors que dans le même temps à Paris, se tiendra la cérémonie du Ballon d'Or. D'après les dernières révélations de RMC Sport, le président Nasser Al-Khelaïfi lui, a décidé d'assister à la cérémonie plutôt qu'effectuer le déplacement à Marseille.
Le PSG a tenté un compromis
Forcément, cela plombe la présence de plusieurs joueurs du PSG pour y assister. Et si la décision de la LFP est définitive, le club parisien a néanmoins tenter de faire changer d'avis l'instance. Comme le révèle RMC, les dirigeants du PSG ont tenté de proposer plusieurs solutions, comme jouer le match ce lundi à 15h ou 17h, ou encore le reporter à décembre, en vain.