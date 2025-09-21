PSG - Dembélé Ballon d’Or : L’annonce en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi, la cérémonie du Ballon d'Or couronnera un nouveau joueur. Depuis des mois, les débats tournent autour d'Ousmane Dembélé et de Lamine Yamal. L'attaquant français a réussi une saison formidable marquée par un esprit collectif impressionnant au PSG et il a en face de lui un jeune prodige au talent hors du commun au FC Barcelone. Pour Bixente Lizarazu, l'avantage va à Dembélé.

En réussissant une grande saison à 28 ans, Ousmane Dembélé apparaît comme un vainqueur très crédible pour le Ballon d'Or 2025. L'attaquant français est désigné parmi les favoris avec Lamine Yamal et il faudra patienter jusqu'à lundi pour connaître le dénouement final. Bixente Lizarazu soutient le Français.

Dembélé soutenu par Lizarazu Ces derniers mois, le PSG a ébloui la planète football en proposant un niveau de jeu exceptionnel. Ousmane Dembélé a su prendre la place de leader pour finir par soulever le trophée de la Ligue des champions avec son équipe. Pour le champion du monde 1998, cela lui permet d'être favori. « Je vote pour Dembélé. Je vote pour sa saison, pour ses stats individuelles, pour son palmarès », a-t-il confié dans Téléfoot ce dimanche.