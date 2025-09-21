Ousmane Dembélé : Le PSG prévenu, un cador de Premier League est fan de lui !

Ousmane Dembélé fait partie des favoris pour décrocher le Ballon d’Or. Son talent impressionne jusqu’en Premier League, puisque l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, serait un grand fan de l’attaquant du PSG selon Hugo Ekitike, interrogé dans l'émission Téléfoot.
Après la saison historique du Paris Saint-Germain, vainqueur notamment de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé pourrait vivre une soirée de rêve ce lundi au théâtre du Châtelet lors de la cérémonie du Ballon d’Or. L’international tricolore fait en effet partie des favoris pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Interrogé par Téléfoot, Hugo Ekitike espère voir son coéquipier en sélection décrocher le Graal.
« Beaucoup de gens le regardent et l’étudient »
« Il a marqué, il a fait des passes, et il a remporté des trophées. Quoi de plus », confie le nouvel attaquant de Liverpool, dithyrambique à l’égard de l’attaquant du PSG : « Ousmane peut être à la construction et à la finition en même temps. Il a placé des standards très très hauts qui fait que beaucoup de gens le regardent et l’étudient. »
« Mon coach l’adore »
Et Hugo Ekitike en a profité pour révéler qu’Arne Slot, son entraîneur à Liverpool, était fan d’Ousmane Dembélé. « Mon coach l’adore. Mon coach l’adore, a répété deux fois le Français. D’ailleurs, avec les standards de pressing qu’il a posé l’année dernière, on est sur mes cotes en club maintenant (sourire). Il a passé son cap personnel dans ce qu’il fait, c’est un joueur déroutant, une super technique. Il sait un peu tout faire, et je pense que c’est pour ça qu’on parle de lui aujourd’hui comme le prétendant principal au Ballon d’Or. »