PSG : Le nouveau coup historique qui va dégoûter l’OM ?

Pierrick Levallet

Ce dimanche, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM. Et pour la première fois de son histoire, le club de la capitale va aborder ce Classique avec un nouveau statut : celui de vainqueur de la Ligue des champions. Les joueurs parisiens pourraient d’ailleurs être à jamais les premiers à remporter ce match inédit entre deux vainqueurs de la prestigieuse coupe d’Europe.

Après avoir rassuré son monde contre l’Atalanta en Ligue des champions, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM ce dimanche. Le club de la capitale aborde ce Classique en ayant fait le plein de confiance et de sérénité, malgré les blessures plus ou moins sérieuses qui s’enchaînent. Les hommes de Luis Enrique pourraient d’ailleurs à nouveau marquer l’histoire au Vélodrome.

Duel inédit entre le PSG et l'OM ! Car en effet, pour la première fois, deux clubs français vainqueurs de la Ligue des champions vont s’affronter en Ligue 1. Le PSG a acquis ce nouveau statut en mai dernier, en battant l’Inter avec la manière en finale de la prestigieuse coupe d’Europe (5-0). Les hommes de Luis Enrique pourraient ainsi être « à jamais les premiers » à remporter ce match inédit dans l’histoire du championnat de France.