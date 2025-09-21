«S*ceur du PSG» : La violente insulte qui fait le buzz

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, la Ligue 1 a déjà connu un match assez chaud entre deux équipes rivales. Le RC Lens accueillait le LOSC à Bollaert, une rencontre marquée comme souvent par des banderoles assassines. Les Lensois n'ont pas hésité à attaquer Olivier Létang, le président du LOSC, une attaque qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

Dans ce derby du Nord qui sent souvent la poudre, tout le monde n'a pas été épargné. Si sur le terrain les coéquipiers de Florian Thauvin ont pris le meilleur, le champion du monde 2018 a été attaqué par les supporters lillois par l'intermédiaire d'une banderole. Les Lensois, eux, ont érigé un message à l'attention d'Olivier Létang. Une violente insulte qui ne manque pas de faire parler.

Olivier Létang visé par une banderole insultante Souvent le théâtre de propos fleuris, le derby du Nord n'a pas dérogé à la règle samedi. Parmi les personnalités ciblées, Olivier Létang a reçu une banderole évocatrice. « S*ceur du PSG. Leader d'un club détesté. Petit chien de la LFP. Létang modernes sont à gerber » peut-on lire dans les tribunes du stade Bollaert.