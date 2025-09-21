Dembélé, Doué… Nouvelle catastrophe au PSG, l’OM va adorer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de ses 5 premiers matches de la saison, le PSG affiche un état de forme plutôt satisfaisant. Mais certains joueurs ont été touchés physiquement dernièrement, à commencer par Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Deux joueurs importants qui sont forfaits pour le choc face à l'OM ce dimanche. Le PSG pourrait aussi perdre Bradley Barcola pour le Classique...

Ces derniers mois, les hommes de Luis Enrique ont dépensé beaucoup d'énergie pour assurer leur domination à l'échelle européenne. Certains corps sont fatigués et lors du dernier rassemblement des Bleus, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont été légèrement touchés. Un troisième international français important pourrait être forfait pour le match face à l'OM : Bradley Barcola. Une décision sera prise ce dimanche.

Le PSG touché, une chance pour l'OM ? Auteur d'un début de saison plus mitigé, l'OM a très envie de rivaliser avec le PSG et a livré une belle prestation face au Real Madrid, malgré la défaite. Le club voit en plus des adversaires arriver avec un contingent un peu moins impressionnant. La liste des blessés s'est allongée ces derniers jours puisque Joao Neves et Lucas Beraldo sont également forfaits. L'OM pourrait donc en profiter.