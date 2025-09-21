Luis Enrique : L’annonce qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement fait le bon choix en misant sur Luis Enrique à l’été 2023. Depuis l’arrivée du technicien espagnol, le club de la capitale est complètement métamorphosé. L’effectif parisien a totalement adhéré aux principes de jeu du coach de 55 ans. Il faut dire que Luis Enrique a eu les joueurs adéquats pour mettre en place sa tactique, contrairement à il y a quelques années.

Après une saison 2022-2023 délicate et minée par les polémiques, le PSG a pris une décision radicale en se séparant de Christophe Galtier. Et le club de la capitale a visiblement fait le bon choix pour le remplacer. Luis Campos a en effet décidé de miser sur Luis Enrique, qui a totalement métamorphosé l’effectif parisien après son arrivée.

Luis Enrique a métamorphosé le PSG Le coach espagnol a instauré de la rigueur et de la discipline dans une équipe qui en manquait cruellement. Luis Enrique est parvenu à ses fins, et cela a conduit le PSG jusqu’à son premier sacre de son histoire en Ligue des champions. Il faut dire que le technicien de 55 ans a eu les joueurs adéquats pour mettre en place la tactique qu’il souhaitait. Quelques années plus tôt, Luis Enrique n’avait pas eu la même chance à l’AS Roma, où il a débuté en tant qu'entraîneur.