Luis Enrique : L’annonce qui va régaler le PSG !

Le PSG a visiblement fait le bon choix en misant sur Luis Enrique à l’été 2023. Depuis l’arrivée du technicien espagnol, le club de la capitale est complètement métamorphosé. L’effectif parisien a totalement adhéré aux principes de jeu du coach de 55 ans. Il faut dire que Luis Enrique a eu les joueurs adéquats pour mettre en place sa tactique, contrairement à il y a quelques années.
Luis Enrique a métamorphosé le PSG
Le coach espagnol a instauré de la rigueur et de la discipline dans une équipe qui en manquait cruellement. Luis Enrique est parvenu à ses fins, et cela a conduit le PSG jusqu’à son premier sacre de son histoire en Ligue des champions. Il faut dire que le technicien de 55 ans a eu les joueurs adéquats pour mettre en place la tactique qu’il souhaitait. Quelques années plus tôt, Luis Enrique n’avait pas eu la même chance à l’AS Roma, où il a débuté en tant qu'entraîneur.
«Ça demande du temps et de l’application»
« Chez nous aussi, il voulait une formation dominante dès le coup d’envoi, mais l’équipe n’était pas prête à ça. À cause de la mentalité des joueurs, d’abord. De leurs qualités techniques et tactiques ensuite. Ça demande du temps et de l’application » a confié Walter Sabatini, ancien directeur sportif des Giallorossi, à L’Equipe. Le PSG a donc de quoi se frotter les mains, puisque Luis Enrique semble détenir les éléments idéaux dans son effectif pour ses principes de jeu.