Un Marseillais au PSG, l’incroyable annonce de Laure Boulleau !

Désormais consultant sur Canal+, Samir Nasri jouit désormais d’une incroyable cote de popularité. Loin d’être le plus aimé quand il était joueur, celui qui a été formé à l’OM est aujourd’hui très apprécié pour ses analyses. Cela se vérifie même lors des matchs du PSG au Parc des Princes. Au point même que Nasri y soit plus populaire que Laure Boulleau ?

C’est un tout nouveau Samir Nasri qu’on a l’occasion de découvrir depuis qu’il est consultant sur Canal+. Une exposition qui a fait changer les regards sur l’ancien joueur d’ Arsenal . En effet, ayant longtemps trainé une mauvaise image auprès du grand public, Nasri voit aujourd’hui les avis complètement changer à son égard. Y compris à Paris !

C’est pour Ouest France que Samir Nasri s’est exprimé sur sa cote de popularité qui ne cesse de grimper en flèche. L’ancien joueur de l’ OM a ainsi raconté : « Combien de gens m’ont dit, ces derniers temps : « Mais, en fait, t’es un bon gars ». J’ai senti leur regard changer ? Oui, je l’ai vu sur les réseaux, avec des messages sympathiques. Dans la vraie vie, aussi ».

« Laure me dit que je suis presque plus populaire qu’elle là-bas ! »

Désormais très apprécié, Samir Nasri l’est même au Parc des Princes, le stade du PSG. Un comble pour un ancien joueur de l’OM. « On a fait des matches au Parc des Princes avec Canal+. Là-bas, on me demande des selfies. Cela aurait été inimaginable durant ma carrière. Laure (Boulleau) me dit que je suis presque plus populaire qu’elle là-bas ! », a confié le désormais consultant.

D'ailleurs, Samir Nasri aurait très bien pu jouer pour le PSG au cours de sa carrière. En effet, alors directeur sportif du club de la capitale, Leonardo avait contacté le Marseillais pour le faire venir. A ce propos, Nasri avait raconté : « Leonardo m’avait appelé plus tôt. Il était entraîneur de l’Inter, on discute du club, qui deux ans auparavant avait fait le triplé avec Eto’o, Sneijder etc... Le courant passe super bien. Et il me rappelle un peu plus tard pendant l'été pour me dire: "Arrête de discuter avec l’Inter, fini". Je lui dis "comment ça ?", il me dit qu’il y a quelque chose qui se prépare, qu'il va m'appeler. Et j'ai un nouveau coup de fil où il me dit qu’il devient directeur du foot au PSG et il me parle de Paris. Et là je lui dis: "Non Leo c’est pas possible". Même Arsène (Wenger, son coach à Arsenal) me disait de son côté: "Va au PSG!", comme ça je ne restais pas en Angleterre. Mais je lui ai dit: "Ce n’est pas possible coach, je ne peux pas faire ça". Ce n'était juste pas possible ».